Puy-l’Évêque

Brocante des Platanes à Puy-l’Evêque

Place des Platanes Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-06-21

Sur la place, école et jardin public.

Sur la place, école et jardin public.

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Place des Platanes Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 80 03 69 41

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English :

On the square, school and public garden.

L’événement Brocante des Platanes à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CVL Vignoble