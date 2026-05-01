Brocante des Platanes à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque
Brocante des Platanes à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque dimanche 17 mai 2026.
Puy-l’Évêque
Brocante des Platanes à Puy-l’Evêque
Place des Platanes Puy-l’Évêque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17 2026-06-21
Sur la place, école et jardin public.
Sur la place, école et jardin public.
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Place des Platanes Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 80 03 69 41
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English :
On the square, school and public garden.
L’événement Brocante des Platanes à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CVL Vignoble