Exposition Châteaux et maisons remarquables de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque
Exposition Châteaux et maisons remarquables de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque mercredi 15 juillet 2026.
Puy-l’Évêque
Exposition Châteaux et maisons remarquables de Puy-l’Evêque
12 Grand Rue Puy-l’Évêque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
L'Espace Patrimoine de de Puy-l'Evêque organise une exposition sur les châteaux et maisons remarquables du village
L'Espace Patrimoine de de Puy-l'Evêque organise une exposition sur les châteaux et maisons remarquables du village. Photos, peintures , documents anciens sur la commune vous seront présentés.
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12 Grand Rue Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie puyleveque.patrimoine@gmail.com
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English :
L’Espace Patrimoine de Puy-l'Evêque is organizing an exhibition on the village’s castles and remarkable houses
L’événement Exposition Châteaux et maisons remarquables de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Cahors Vallée du Lot