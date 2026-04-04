Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Châteaux et maisons remarquables de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque

Exposition Châteaux et maisons remarquables de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque

Exposition Châteaux et maisons remarquables de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : 12 Grand Rue

Ville : 46700 Puy-l'Évêque

Département : Lot

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Puy-l’Évêque

Exposition Châteaux et maisons remarquables de Puy-l’Evêque

12 Grand Rue Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15

L'Espace Patrimoine de de Puy-l'Evêque organise une exposition sur les châteaux et maisons remarquables du village

L'Espace Patrimoine de de Puy-l'Evêque organise une exposition sur les châteaux et maisons remarquables du village. Photos, peintures , documents anciens sur la commune vous seront présentés.

  .

12 Grand Rue Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie   puyleveque.patrimoine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Espace Patrimoine de Puy-l'Evêque is organizing an exhibition on the village’s castles and remarkable houses

L’événement Exposition Châteaux et maisons remarquables de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Puy-l'Évêque (Lot)