Puy-l’Évêque

Exposition Châteaux et maisons remarquables de Puy-l’Evêque

12 Grand Rue Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

L'Espace Patrimoine de de Puy-l'Evêque organise une exposition sur les châteaux et maisons remarquables du village

L'Espace Patrimoine de de Puy-l'Evêque organise une exposition sur les châteaux et maisons remarquables du village. Photos, peintures , documents anciens sur la commune vous seront présentés.

.

12 Grand Rue Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie puyleveque.patrimoine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Espace Patrimoine de Puy-l'Evêque is organizing an exhibition on the village’s castles and remarkable houses

L’événement Exposition Châteaux et maisons remarquables de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Cahors Vallée du Lot