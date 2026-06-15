Vide-greniers et brocante Art et artisanat Au domaine de la Borde à Puy-l’Évêque Puy-l’Évêque dimanche 12 juillet 2026.

Puy-l’Évêque

Vide-greniers et brocante Art et artisanat Au domaine de la Borde à Puy-l’Évêque

11 Chemin de la Borde Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-09 2026-09-06

Grande brocante vide-greniers et art et artisanat, au domaine de la Borde à Puy-l'Evêque, un lieu bucolique

Grande brocante vide-greniers et art et artisanat, au domaine de la Borde à Puy-l'Evêque, un lieu bucolique. Réservation exposants par SMS ou téléphone 06 16 52 87 35 ou 07.61.51.45.31.

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11 Chemin de la Borde Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 16 52 87 35

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English :

Large flea market and arts and crafts fair at the Domaine de la Borde in Puy-l’Évêque, a picturesque setting

L’événement Vide-greniers et brocante Art et artisanat Au domaine de la Borde à Puy-l’Évêque Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot