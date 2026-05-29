Récital et défilé de mode au Château du Cayrou Puy-l’Évêque
Récital et défilé de mode au Château du Cayrou Puy-l’Évêque jeudi 30 juillet 2026.
Puy-l’Évêque
Récital et défilé de mode au Château du Cayrou
Puy-l’Évêque Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
L’Association ART ET SPECTACLES AU CAYROU organise sa manifestation annuelle le 30 JUILLET 2026 au Château du Cayrou à PUY-L’EVEQUE.
L’Association ART ET SPECTACLES AU CAYROU organise sa manifestation annuelle le 30 JUILLET 2026 au Château du Cayrou à PUY-L’EVEQUE.
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Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 95 16 94 51 musiques.aux.cayroux@gmail.com
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English :
The Association ART ET SPECTACLES AU CAYROU is organizing its annual event on JULY 30, 2026 at the Château du Cayrou in PUY-L?EVEQUE.
L’événement Récital et défilé de mode au Château du Cayrou Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot
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