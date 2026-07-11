Informations pratiques

Puy-l’Évêque

Guinguette au Domaine du Peyret

Lieu-dit le Peyret Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Venez déguster un bon repas à la guinguette au Domaine du Peyret

Venez déguster un bon repas à la guinguette au Domaine du Peyret

.

Lieu-dit le Peyret Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 75 22 08 35 lepeyret@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy a delicious meal at the Domaine du Peyret’s open-air café

L’événement Guinguette au Domaine du Peyret Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cahors Vallée du Lot