Guinguette au Domaine du Peyret Puy-l’Évêque
vendredi 24 juillet 2026 · Puy-l'Évêque
Informations pratiques
Puy-l’Évêque
Guinguette au Domaine du Peyret
Lieu-dit le Peyret Puy-l’Évêque Lot
Tarif : 3 – 3 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez déguster un bon repas à la guinguette au Domaine du Peyret
Venez déguster un bon repas à la guinguette au Domaine du Peyret
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Lieu-dit le Peyret Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 75 22 08 35 lepeyret@hotmail.fr
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English :
Come enjoy a delicious meal at the Domaine du Peyret’s open-air café
L’événement Guinguette au Domaine du Peyret Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cahors Vallée du Lot
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