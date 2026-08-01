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Atelier décor à Virebent Puy-l’Évêque

mardi 25 août 2026 · Puy-l'Évêque

Atelier décor à Virebent Puy-l’Évêque

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
13 rue de l'usine
Ville
46700 Puy-l'Évêque
Département
Lot
Tarif
25 25 Général

Puy-l’Évêque

Atelier décor à Virebent

13 rue de l’usine Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Réalisez votre création Initiez-vous au décor sur pièce.

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13 rue de l’usine Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 46 31  infos@virebent.com

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English :

Bring your design to life—get started with fabric decoration.

L’événement Atelier décor à Virebent Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Cahors Vallée du Lot

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