Informations pratiques

Puy-l’Évêque

Atelier décor à Virebent

13 rue de l’usine Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Réalisez votre création Initiez-vous au décor sur pièce.

Réalisez votre création Initiez-vous au décor sur pièce.

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13 rue de l’usine Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 46 31 infos@virebent.com

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English :

Bring your design to life—get started with fabric decoration.

L’événement Atelier décor à Virebent Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Cahors Vallée du Lot