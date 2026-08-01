AGENDA · Puy-l'Évêque
Atelier décor à Virebent Puy-l’Évêque
mardi 25 août 2026 · Puy-l'Évêque
Informations pratiques
Puy-l’Évêque
Atelier décor à Virebent
13 rue de l’usine Puy-l’Évêque Lot
Tarif : 25 – 25 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Réalisez votre création Initiez-vous au décor sur pièce.
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13 rue de l’usine Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 46 31 infos@virebent.com
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English :
Bring your design to life—get started with fabric decoration.
L’événement Atelier décor à Virebent Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Cahors Vallée du Lot
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