Informations pratiques

Puy-l’Évêque

Atelier céramique à la manufacture de Virebent

13 Rue de l’Usine Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Participez à la création d'une œuvre Virebent et devenez acteurs des expositions Virebent pour la prochaine saison 2027.

Participez à la création d'une œuvre Virebent et devenez acteurs des expositions Virebent pour la prochaine saison 2027.

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13 Rue de l’Usine Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 46 31

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English :

Take part in the creation of a Virebent artwork and play an active role in Virebent’s exhibitions for the upcoming 2027 season.

L’événement Atelier céramique à la manufacture de Virebent Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-03 par OT CVL Vignoble