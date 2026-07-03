Atelier céramique à la manufacture de Virebent Puy-l’Évêque
samedi 19 septembre 2026 · Puy-l'Évêque
Informations pratiques
Puy-l’Évêque
Atelier céramique à la manufacture de Virebent
13 Rue de l’Usine Puy-l’Évêque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Participez à la création d'une œuvre Virebent et devenez acteurs des expositions Virebent pour la prochaine saison 2027.
Participez à la création d'une œuvre Virebent et devenez acteurs des expositions Virebent pour la prochaine saison 2027.
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13 Rue de l’Usine Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 46 31
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English :
Take part in the creation of a Virebent artwork and play an active role in Virebent’s exhibitions for the upcoming 2027 season.
L’événement Atelier céramique à la manufacture de Virebent Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-03 par OT CVL Vignoble
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