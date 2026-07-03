Informations pratiques

Puy-l’Évêque

Visite libre de la manufacture de Virebent

13 rue de l’usine Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre du musée, des expositions temporaires et du parc arboré.

Visite libre du musée, des expositions temporaires et du parc arboré.

.

13 rue de l’usine Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 46 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Self-guided tour of the museum, temporary exhibitions, and the arboretum.

L’événement Visite libre de la manufacture de Virebent Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cahors Vallée du Lot