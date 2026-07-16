Visite guidée des ateliers de la manufacture Virebent, Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent, Puy-l’Évêque

Informations pratiques

Visite guidée des ateliers de la manufacture Virebent 19 et 20 septembre Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent Lot

Gratuit. 30 places par créneau. Réservations à partir du lundi 31 août

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Débutez votre visite par la découverte du musée autour du four à charbon, avant de plonger au cœur des ateliers de la Manufacture Virebent.

Vous découvrirez les différentes étapes de fabrication d’une pièce en céramique : moulage, coulage, finition, émaillage et cuisson.

Cette visite privée et exclusive permet d’explorer à la fois le musée et la manufacture. Afin de respecter les impératifs de production, la visite des ateliers est réalisée en dehors des heures de fabrication.

Durée : environ 1 heure.

Visite proposée en langue française.

Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent 13 rue de l’usine, 46700 Puy-L’évêque Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie 05 65 36 46 31 https://www.facebook.com/Virebent-Porcelaine-du-Lot-169742893052628/ [{« type »: « phone », « value »: « 0565364631 »}] Depuis 1924, la manufacture s’est établie à Puy-L’Évêque. Au sein de cet espace muséographique, qui entoure le vieux four à charbon Saint-Joseph, vous aurez l’occasion de parcourir une exposition détaillant les différentes étapes de la fabrication artisanale de la porcelaine, de la faïence et du grès, depuis la matière première jusqu’à l’objet final.

Depuis 2007, la manufacture a reçu le prestigieux label « Entreprise du Patrimoine Vivant », une reconnaissance accordée aux entreprises possédant un patrimoine exceptionnel fondé sur un savoir-faire rare et une maîtrise des techniques traditionnelles.

Certains des modèles façonnés au sein de la manufacture font aujourd’hui partie des collections du musée des Arts décoratifs de Paris. Autoroute A20 sortie 57, de Cahors prendre la D811 en direction de Puy-L’évêque. Villeneuve-sur-Lot. À Puy-L’Evêque, passer le Lot, la manufacture est alors signalée sur la droite.

Vous débuterez la visite par la découverte du Musée autour du four à charbon. Vous plongerez ensuite au cœur de nos différents ateliers pour découvrir les étapes de fabrication d’une pièce en : et …

©Design Studio Virebent