Spectacles de cirque au camping les Vignes Puy-l’Évêque
vendredi 14 août 2026 · Puy-l'Évêque
Informations pratiques
Puy-l’Évêque
Spectacles de cirque au camping les Vignes
Le Meouré Puy-l’Évêque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-21
A l'issue de chaque semaine de colo cirque et nature que l'association Un brin de cirque anime au Camping Les Vignes, celle-ci propose une soirée de spectacles.
A l'issue de chaque semaine de colo cirque et nature que l'association Un brin de cirque anime au Camping Les Vignes, celle-ci propose une soirée de spectacles.
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Le Meouré Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie unbrindecirque@hotmail.fr
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English :
At the end of each week of the circus and nature camp organized by the association Un brin de cirque at Camping Les Vignes, the association hosts an evening of performances.
L’événement Spectacles de cirque au camping les Vignes Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Cahors Vallée du Lot
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