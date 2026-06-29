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AGENDA · Puy-l'Évêque

Repas concert au camping Les Vignes Puy-l’Évêque

lundi 10 août 2026 · Puy-l'Évêque

Repas concert au camping Les Vignes Puy-l’Évêque

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Lieu-dit le Méouré
Ville
46700 Puy-l'Évêque
Département
Lot
Tarif
20 20 Général

Puy-l’Évêque

Repas concert au camping Les Vignes

Lieu-dit le Méouré Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:30:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

REPAS CONCERT "MICKGIANI" ambiance rock afro latino

Soirée ambiance assurée, repas afro-latino

REPAS CONCERT "MICKGIANI" ambiance rock afro latino

Soirée ambiance assurée, repas afro-latino

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Lieu-dit le Méouré Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 35 80 39  campinglesvignes46@gmail.com

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English :

“MICKGIANI” CONCERT DINNER: Afro-Latin rock vibe

A night with a guaranteed great vibe, featuring an Afro-Latin dinner

L’événement Repas concert au camping Les Vignes Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Cahors Vallée du Lot

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