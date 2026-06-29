Repas concert au camping Les Vignes Puy-l’Évêque
Repas concert au camping Les Vignes Puy-l’Évêque lundi 10 août 2026.
Puy-l’Évêque
Repas concert au camping Les Vignes
Lieu-dit le Méouré Puy-l’Évêque Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
REPAS CONCERT "henry guitare"
Soirée ambiance assurée, interprétation variétés nationale et internationale, repas unique
REPAS CONCERT "henry guitare"
Soirée ambiance assurée, interprétation variétés nationale et internationale, repas unique
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Lieu-dit le Méouré Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 35 80 39 campinglesvignes46@gmail.com
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English :
Henry Guitare Dinner & Concert
An evening with a guaranteed great atmosphere, featuring a variety of national and international songs, and a special meal
L’événement Repas concert au camping Les Vignes Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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