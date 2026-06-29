Puy-l’Évêque

Repas concert au camping Les Vignes

Lieu-dit le Méouré Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

REPAS CONCERT "henry guitare"

Soirée ambiance assurée, interprétation variétés nationale et internationale, repas unique

REPAS CONCERT "henry guitare"

Soirée ambiance assurée, interprétation variétés nationale et internationale, repas unique

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Lieu-dit le Méouré Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 35 80 39 campinglesvignes46@gmail.com

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English :

Henry Guitare Dinner & Concert

An evening with a guaranteed great atmosphere, featuring a variety of national and international songs, and a special meal

L’événement Repas concert au camping Les Vignes Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot