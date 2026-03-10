Vins en fête à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque

Vins en fête à Puy-l’Evêque

Esplanade de la salle des fêtes Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Les Vignerons Indépendants du Lot vous invitent à une soirée exceptionnelle au cœur de Puy-l’Evêque avec "Vins en Fête" ! Venez découvrir ou redécouvrir la fête du vin. Vous dégusterez leurs meilleures cuvées en profitant des conseils avisés des vignerons. Laissez-vous envoûter par les arômes exquis et participez aux animations pour petits et grands.

Esplanade de la salle des fêtes Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 57 53 fdvi.du.lot@wanadoo.fr

English :

