Vins en fête à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque jeudi 6 août 2026.
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
2026-08-06
Les Vignerons Indépendants du Lot vous invitent à une soirée exceptionnelle au cœur de Puy-l’Evêque avec "Vins en Fête" ! Venez découvrir ou redécouvrir la fête du vin. Vous dégusterez leurs meilleures cuvées en profitant des conseils avisés des vignerons. Laissez-vous envoûter par les arômes exquis et participez aux animations pour petits et grands.
Esplanade de la salle des fêtes Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 57 53 fdvi.du.lot@wanadoo.fr
Les Vignerons Indépendants du Lot invite you to an exceptional evening in the heart of Puy-l?Evêque with "Vins en Fête"! Come and discover or rediscover the wine festival
