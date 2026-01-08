Les Apériview de Vinoltis

2 Pl. du Rampeau Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 11:00:00

fin : 2026-08-17 13:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Cet été, partez à la rencontre du terroir de la vallée du Lot au cours de 3 soirées gourmandes à Vinoltis.

L’office de tourisme garde ses portes ouvertes pour vous permettre de découvrir et de déguster les vins de Cahors et les produits du Lot ce sera l’occasion d’échanger avec les vignerons et producteurs présents mais aussi de découvrir une part de leur savoir-faire, le tout face au centre historique de Puy l’Évêque.

Vous aurez également la possibilité d'acheter directement auprès des producteurs présents.

2 Pl. du Rampeau Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 37 63

English :

this will be an opportunity to talk to the winegrowers and producers present, as well as to discover some of their know-how, all opposite the historic center of Puy l’Évêque.

You’ll also have the chance to buy directly from the producers present.

L’événement Les Apériview de Vinoltis Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-10 par OT CVL Vignoble