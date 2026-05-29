Soirée espagnole au camping Les Vignes Puy-l’Évêque
Soirée espagnole au camping Les Vignes Puy-l’Évêque lundi 20 juillet 2026.
Puy-l’Évêque
Soirée espagnole au camping Les Vignes
Le Méouré Puy-l’Évêque Lot
Tarif : 18 – 18 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:30:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
“Soirée Espagnole au Bord du Lot” au camping, ouvert à tous avec Concert live de La P'tite Sophie, Sangria maison et Menu unique convivial.
“Soirée Espagnole au Bord du Lot” au camping, ouvert à tous avec Concert live de La P'tite Sophie, Sangria maison et Menu unique convivial.
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Le Méouré Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 35 80 39 campinglesvignes46@gmail.com
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English :
?Spanish Evening on the banks of the Lot? at the campsite, open to all with live concert by La P'tite Sophie, homemade Sangria and unique convivial Menu.
L’événement Soirée espagnole au camping Les Vignes Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-29 par OT CVL Vignoble
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