Puy-l’Évêque

Soirée espagnole au camping Les Vignes

Le Méouré Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

“Soirée Espagnole au Bord du Lot” au camping, ouvert à tous avec Concert live de La P'tite Sophie, Sangria maison et Menu unique convivial.

“Soirée Espagnole au Bord du Lot” au camping, ouvert à tous avec Concert live de La P'tite Sophie, Sangria maison et Menu unique convivial.

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Le Méouré Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 35 80 39 campinglesvignes46@gmail.com

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English :

?Spanish Evening on the banks of the Lot? at the campsite, open to all with live concert by La P'tite Sophie, homemade Sangria and unique convivial Menu.

L’événement Soirée espagnole au camping Les Vignes Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-29 par OT CVL Vignoble