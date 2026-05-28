Brasero dans les vignes au domaine La Paganie Puy-l’Évêque

Puy-l’Évêque

Brasero dans les vignes au domaine La Paganie

Lieu-dit le Méouré Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:30:00

fin : 2026-08-04 22:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Le Club de rugby subaquatique de Puy l Evêque " les raiesnettes " remet le feu au terroir une soirée qui promet plus de braises que de raisons

On savait le Club capable de presque tout, mais il semble désormais décidé à entrer dans l’Histoire locale — ou au minimum dans la rubrique “Moments insolites de l’année”.

Pour la deuxième fois, l’équipe organise une soirée haute en couleur au domaine de La Paganie, sous l’œil bienveillant — ou résigné — de Clément Henry joueur et propriétaire du domaine viticole.

Le Club de rugby subaquatique de Puy l Evêque " les raiesnettes " remet le feu au terroir une soirée qui promet plus de braises que de raisons

On savait le Club capable de presque tout, mais il semble désormais décidé à entrer dans l’Histoire locale — ou au minimum dans la rubrique “Moments insolites de l’année”.

Pour la deuxième fois, l’équipe organise une soirée haute en couleur au domaine de La Paganie, sous l’œil bienveillant — ou résigné — de Clément Henry joueur et propriétaire du domaine viticole.

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Lieu-dit le Méouré Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie

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English :

The Club de rugby subaquatique de Puy l Evêque " les raiesnettes " puts the fire back in the soil: an evening that promises more embers than reasons

We knew the Club was capable of almost anything, but it now seems determined to go down in local history? or at least in the ?Unusual Moments? section

For the second time, the team organizes a colorful evening at the Domaine de La Paganie, under the benevolent or resigned gaze of Clément Henry, player and owner of the winery

L’événement Brasero dans les vignes au domaine La Paganie Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot