UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Puy-l'Évêque

Fête votive de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque

vendredi 7 août 2026 · Puy-l'Évêque

Fête votive de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Adresse
Place de la Truffière
Ville
46700 Puy-l'Évêque
Département
Lot
Tarif
28 28 Général

Puy-l’Évêque

Fête votive de Puy-l’Evêque

Place de la Truffière Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 28 – 28 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-07

Le Comité des fêtes organise la fête de la ville fête foraine, concerts, marché gourmand…

Le Comité des fêtes organise la fête de la ville fête foraine, concerts, marché gourmand…

  .

Place de la Truffière Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 62 12 65 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival Committee is organizing the town festival: a carnival, concerts, a gourmet market…

L’événement Fête votive de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Puy-l'Évêque (Lot)