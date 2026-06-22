Informations pratiques

Puy-l’Évêque

Fête votive de Puy-l’Evêque

Place de la Truffière Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 28 – 28 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-07

Le Comité des fêtes organise la fête de la ville fête foraine, concerts, marché gourmand…

Le Comité des fêtes organise la fête de la ville fête foraine, concerts, marché gourmand…

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Place de la Truffière Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 62 12 65 62

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English :

The Festival Committee is organizing the town festival: a carnival, concerts, a gourmet market…

L’événement Fête votive de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot