Puy-l’Évêque

Les Truffes font leur cabaret

20 Grand Rue Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L'association "les Truffes d'Olt" vous présente un cabaret d’improvisation théâtrale

L'association "les Truffes d'Olt" vous présente un cabaret d’improvisation théâtrale. Vous allez passer un moment unique en compagnie de comédiens enjoués et imprévisibles! Vous choisirez les histoires, ils joueront les scènes… Mais attention, tout ne se passera pas comme prévu! Préparez-vous à faire fonctionner vos zygomatiques!

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20 Grand Rue Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 33 42 17 50 animation.truffes.olt@gmail.com

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English :

L'association "les Truffes d'Olt" presents a theatrical improv cabaret

L’événement Les Truffes font leur cabaret Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot