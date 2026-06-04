Les Truffes font leur cabaret Puy-l’Évêque
Les Truffes font leur cabaret Puy-l’Évêque samedi 11 juillet 2026.
Puy-l’Évêque
Les Truffes font leur cabaret
20 Grand Rue Puy-l’Évêque Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
L'association "les Truffes d'Olt" vous présente un cabaret d’improvisation théâtrale
L'association "les Truffes d'Olt" vous présente un cabaret d’improvisation théâtrale. Vous allez passer un moment unique en compagnie de comédiens enjoués et imprévisibles! Vous choisirez les histoires, ils joueront les scènes… Mais attention, tout ne se passera pas comme prévu! Préparez-vous à faire fonctionner vos zygomatiques!
.
20 Grand Rue Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 33 42 17 50 animation.truffes.olt@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L'association "les Truffes d'Olt" presents a theatrical improv cabaret
L’événement Les Truffes font leur cabaret Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Puy-l'Évêque (Lot)
- Dégustations de l’Eté à Vinoltis Puy-l’Évêque 6 juillet 2026
- Exposition Châteaux et maisons remarquables de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque 15 juillet 2026
- Soirée espagnole au camping Les Vignes Puy-l’Évêque 20 juillet 2026
- Récital et défilé de mode au Château du Cayrou Puy-l’Évêque 30 juillet 2026
- Les Apériview de Vinoltis Puy-l’Évêque 3 août 2026