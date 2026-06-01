Puy-l’Évêque

Concert d’exception O’dacieuse

Théâtre de Verdure Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 21:00:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Un duo surprenant entre musique classique, chansons d'ici et d'ailleurs

Un duo surprenant entre musique classique, chansons d'ici et d'ailleurs

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Théâtre de Verdure Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 30 81 45

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English :

A surprising blend of classical music and songs from here and abroad

L’événement Concert d’exception O’dacieuse Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot