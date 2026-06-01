Concert d’exception O’dacieuse Puy-l’Évêque
Concert d’exception O’dacieuse Puy-l’Évêque lundi 29 juin 2026.
Puy-l’Évêque
Concert d’exception O’dacieuse
Théâtre de Verdure Puy-l’Évêque Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 21:00:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Un duo surprenant entre musique classique, chansons d'ici et d'ailleurs
Un duo surprenant entre musique classique, chansons d'ici et d'ailleurs
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Théâtre de Verdure Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 30 81 45
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English :
A surprising blend of classical music and songs from here and abroad
L’événement Concert d’exception O’dacieuse Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot
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