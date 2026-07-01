Exposition-projection : « Puy l’Evêque au début du XXième siècle », Espace patrimoine, Puy-l’Évêque
samedi 19 septembre 2026 · Espace patrimoine · Puy-l'Évêque
Informations pratiques
Exposition-projection : « Puy l’Evêque au début du XXième siècle » 19 et 20 septembre Espace patrimoine Lot
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Exposition consacrée aux demeures et châteaux remarquables de la cité médiévale de Puy-l’Évêque.
Projection du film « Les cartes postales de Jacques Mayssal s’animent », grâce à l’intelligence artificielle, qui fait revivre Puy-l’Évêque au début du XXe siècle.
Espace patrimoine 12 grand Rue, 46700 Puy-l’Évêque Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie 06 63 41 42 40 http://www.puylevequepatrimoine.com L’Espace patrimoine de Puy-l’Évêque a été créé par l’association « Puy-l’Évêque d’hier à aujourd’hui ». Parking en ville.
**Exposition** sur les demeures et chateaux remarquables de la cité médiévale de Puy l’Evêque.**Projection d’un film » les cartes postales de Jacques Mayssal s’animent »** grâce à l’intelligence qui…
©Association Puy l’Evêque Patrimoine
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