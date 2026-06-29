Puy-l’Évêque

Marché gourmand des producteurs à Puy-l’Evêque

Promenade de Héron Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-08-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange

Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange. Apportez vos couverts et venez déguster les produits lotois directement sur place. Les tables vous attendent Promenade de Héron, de 19h à 23h30 !

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Promenade de Héron Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 30 81 45

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English :

Local Farmers’ Markets guarantee products sold directly from the producer to the consumer, with the added bonus of a friendly atmosphere and interaction.

L’événement Marché gourmand des producteurs à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT46