Marché gourmand des producteurs à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque
Marché gourmand des producteurs à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque mercredi 1 juillet 2026.
Puy-l’Évêque
Marché gourmand des producteurs à Puy-l’Evêque
Promenade de Héron Puy-l’Évêque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-08-31 23:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange
Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange. Apportez vos couverts et venez déguster les produits lotois directement sur place. Les tables vous attendent Promenade de Héron, de 19h à 23h30 !
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Promenade de Héron Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 30 81 45
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English :
Local Farmers’ Markets guarantee products sold directly from the producer to the consumer, with the added bonus of a friendly atmosphere and interaction.
L’événement Marché gourmand des producteurs à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT46
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