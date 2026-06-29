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Marché gourmand des producteurs à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque

Marché gourmand des producteurs à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque

Marché gourmand des producteurs à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque mercredi 1 juillet 2026.

Adresse
Promenade de Héron
Ville
46700 Puy-l'Évêque
Département
Lot
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit

Puy-l’Évêque

Marché gourmand des producteurs à Puy-l’Evêque

Promenade de Héron Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-08-31 23:30:00

Date(s) :
2026-07-01

Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange

Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange. Apportez vos couverts et venez déguster les produits lotois directement sur place. Les tables vous attendent Promenade de Héron, de 19h à 23h30 !

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Promenade de Héron Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 30 81 45 

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English :

Local Farmers’ Markets guarantee products sold directly from the producer to the consumer, with the added bonus of a friendly atmosphere and interaction.

L’événement Marché gourmand des producteurs à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT46

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