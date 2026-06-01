Brocante d’Oeuilly Œuilly
Brocante d’Oeuilly Œuilly dimanche 28 juin 2026.
Œuilly
Brocante d’Oeuilly
Œuilly Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
A 13 min du Center Parcs !
Vide-greniers organisé par l’Association Récréative et Culturelle de Oeuilly et Pargnan (ARCOP)
50-100 exposants restauration et buvette
RV rue de l’église de 7h à 17h ! .
Œuilly 02160 Aisne Hauts-de-France +33 6 20 16 58 93 arcop@courriel.eco
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English :
13 minutes from Center Parcs!
L’événement Brocante d’Oeuilly Œuilly a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Pays de Laon
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