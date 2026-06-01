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Brocante d’Oeuilly Œuilly

Brocante d’Oeuilly Œuilly dimanche 28 juin 2026.

Ville : 02160 Œuilly

Département : Aisne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Œuilly

Brocante d’Oeuilly

Œuilly Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

A 13 min du Center Parcs !
Vide-greniers organisé par l’Association Récréative et Culturelle de Oeuilly et Pargnan (ARCOP)
50-100 exposants restauration et buvette

RV rue de l’église de 7h à 17h !   .

Œuilly 02160 Aisne Hauts-de-France +33 6 20 16 58 93  arcop@courriel.eco

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English :

13 minutes from Center Parcs!

L’événement Brocante d’Oeuilly Œuilly a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Pays de Laon

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