AGENDA · Donzy
Brocante du 15 août Rue de la Bertine Donzy
samedi 15 août 2026 · Rue de la Bertine · Donzy
Informations pratiques
Donzy
Brocante du 15 août
Rue de la Bertine Boulodrome Donzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Rendez-vous toute la journée pour cette brocante organisée par l’ESD Pétanque, sur le boulodrome. Buvette et barbecue sur place. .
Rue de la Bertine Boulodrome Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 23 86 58
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English : Brocante du 15 août
L’événement Brocante du 15 août Donzy a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire