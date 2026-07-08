Brocante du 15 août Rue de la Bertine Donzy

Informations pratiques

Donzy

Brocante du 15 août

Rue de la Bertine Boulodrome Donzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 07:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Rendez-vous toute la journée pour cette brocante organisée par l’ESD Pétanque, sur le boulodrome. Buvette et barbecue sur place. .

Rue de la Bertine Boulodrome Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 23 86 58

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English : Brocante du 15 août

L’événement Brocante du 15 août Donzy a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire