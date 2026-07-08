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AGENDA · Donzy

Brocante du 15 août Rue de la Bertine Donzy

samedi 15 août 2026 · Rue de la Bertine · Donzy

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Rue de la Bertine
Adresse
Boulodrome
Ville
58220 Donzy
Département
Nièvre
Tarif

Donzy

Brocante du 15 août

Rue de la Bertine Boulodrome Donzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Rendez-vous toute la journée pour cette brocante organisée par l’ESD Pétanque, sur le boulodrome. Buvette et barbecue sur place.   .

Rue de la Bertine Boulodrome Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 23 86 58 

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English : Brocante du 15 août

L’événement Brocante du 15 août Donzy a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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