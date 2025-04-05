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Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans, spéciale De tous poils Pavillon du milieu de Loire Donzy

Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans, spéciale De tous poils Pavillon du milieu de Loire Donzy mardi 25 août 2026.

Lieu
Pavillon du milieu de Loire
Adresse
17 Quai Jules Pabiot
Ville
58150 Donzy
Département
Nièvre
Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
2 2 2 Tarif enfant Tarif enfant

Donzy

Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans, spéciale De tous poils

Pavillon du milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Donzy Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 09:30:00
fin : 2026-08-25 11:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Quand le soleil et les enfants se couchent, certains animaux se réveillent et ne demandent qu’à être mieux connus. Effrayantes, les créatures de la nuit ? Même pas peur !
Pendant les Aventures des Tout-petits, nous vous proposons une série d’activités nature adaptées aux plus jeunes (moins de 6 ans). Les grands frères et grandes sœurs sont bien sûr les bienvenu(e)s pour partager un moment nature en famille.   .

Pavillon du milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Donzy 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54  pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans, spéciale De tous poils

L’événement Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans, spéciale De tous poils Donzy a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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