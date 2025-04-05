Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans, spéciale De tous poils Pavillon du milieu de Loire Donzy mardi 25 août 2026.

Donzy

Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans, spéciale De tous poils

Pavillon du milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Donzy Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 09:30:00

fin : 2026-08-25 11:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Quand le soleil et les enfants se couchent, certains animaux se réveillent et ne demandent qu’à être mieux connus. Effrayantes, les créatures de la nuit ? Même pas peur !

Pendant les Aventures des Tout-petits, nous vous proposons une série d’activités nature adaptées aux plus jeunes (moins de 6 ans). Les grands frères et grandes sœurs sont bien sûr les bienvenu(e)s pour partager un moment nature en famille. .

Pavillon du milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Donzy 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans, spéciale De tous poils

L’événement Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans, spéciale De tous poils Donzy a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)