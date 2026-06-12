Brocante du Camping Le Colvert Homblières
Brocante du Camping Le Colvert Homblières dimanche 14 juin 2026.
Homblières
Brocante du Camping Le Colvert
Chemin du Camping Homblières Aisne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le camping le Colvert organise une brocante le dimanche 14 juin à Homblières !
De 8h à 19h.
1€ le mètre² pour particulier ou professionnel.
Informations et réservations au 03 23 68 22 08
Le camping le Colvert organise une brocante le dimanche 14 juin à Homblières !
De 8h à 19h.
1€ le mètre² pour particulier ou professionnel.
Informations et réservations au 03 23 68 22 08 .
Chemin du Camping Homblières 02720 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 68 22 08
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English :
Camping le Colvert is organizing a flea market on Sunday June 14 in Homblières!
From 8am to 7pm.
1? per m² for individuals or professionals.
Information and reservations on 03 23 68 22 08
L’événement Brocante du Camping Le Colvert Homblières a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Saint-Quentinois