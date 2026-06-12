Homblières

Brocante du Camping Le Colvert

Chemin du Camping Homblières Aisne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le camping le Colvert organise une brocante le dimanche 14 juin à Homblières !

De 8h à 19h.

1€ le mètre² pour particulier ou professionnel.

Informations et réservations au 03 23 68 22 08

Le camping le Colvert organise une brocante le dimanche 14 juin à Homblières !

De 8h à 19h.

1€ le mètre² pour particulier ou professionnel.

Informations et réservations au 03 23 68 22 08 .

Chemin du Camping Homblières 02720 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 68 22 08

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English :

Camping le Colvert is organizing a flea market on Sunday June 14 in Homblières!

From 8am to 7pm.

1? per m² for individuals or professionals.

Information and reservations on 03 23 68 22 08

L’événement Brocante du Camping Le Colvert Homblières a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Saint-Quentinois