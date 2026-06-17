Brocante du CCER Tréguier
Brocante du CCER Tréguier mardi 14 juillet 2026.
Tréguier
Brocante du CCER
Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Brocante rue Ernest Renan, place du Général de Gaulle et place des Halles. .
Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 26 67 67 77
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English :
L’événement Brocante du CCER Tréguier a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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