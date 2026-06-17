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Brocante du CCER Tréguier

Brocante du CCER Tréguier mardi 14 juillet 2026.

Ville : 22220 Tréguier

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Tréguier

Brocante du CCER

Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Brocante rue Ernest Renan, place du Général de Gaulle et place des Halles.   .

Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 26 67 67 77 

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English :

L’événement Brocante du CCER Tréguier a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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