Tréguier

Brocante du CCER

Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Brocante rue Ernest Renan, place du Général de Gaulle et place des Halles. .

Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 26 67 67 77

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English :

L’événement Brocante du CCER Tréguier a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose