Fair Players Tréguier
Fair Players Tréguier samedi 27 juin 2026.
Tréguier
Fair Players
Bar Le Petit Baigneur Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 19:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Reprises rock, pop et folk du groupe Fair Players à l’occasion de la fête de la musique. .
Bar Le Petit Baigneur Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 24 82 40 57
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English :
L’événement Fair Players Tréguier a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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