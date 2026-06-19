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Fair Players Tréguier

Fair Players Tréguier samedi 27 juin 2026.

Adresse : Bar Le Petit Baigneur

Ville : 22220 Tréguier

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Tréguier

Fair Players

Bar Le Petit Baigneur Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 19:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Reprises rock, pop et folk du groupe Fair Players à l’occasion de la fête de la musique.   .

Bar Le Petit Baigneur Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 24 82 40 57 

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English :

L’événement Fair Players Tréguier a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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