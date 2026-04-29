Brocante du curé Saint-Dizier
Brocante du curé Saint-Dizier dimanche 17 mai 2026.
Saint-Dizier
Brocante du curé
Maison Saint-Michel Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Tout public
Brocante du curé au profit de la paroisse de Saint-Dizier. Animations toute la journée.
Exposition de bijoux, objets décoratifs, vaisselles, petits électroménagers, livres d’art, jouets,…
Buvette pour le petit-déjeuner et déjeuner. Panier du curé à gagner .
Maison Saint-Michel Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 40 18 14 58
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English :
L’événement Brocante du curé Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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