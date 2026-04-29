Saint-Dizier

Brocante du curé

Maison Saint-Michel Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Tout public

Brocante du curé au profit de la paroisse de Saint-Dizier. Animations toute la journée.

Exposition de bijoux, objets décoratifs, vaisselles, petits électroménagers, livres d’art, jouets,…

Buvette pour le petit-déjeuner et déjeuner. Panier du curé à gagner .

Maison Saint-Michel Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 40 18 14 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante du curé Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne