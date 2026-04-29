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Brocante du curé Saint-Dizier

Brocante du curé Saint-Dizier dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Maison Saint-Michel

Ville : 52100 Saint-Dizier

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Saint-Dizier

Brocante du curé

Maison Saint-Michel Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Tout public
Brocante du curé au profit de la paroisse de Saint-Dizier. Animations toute la journée.
Exposition de bijoux, objets décoratifs, vaisselles, petits électroménagers, livres d’art, jouets,…
Buvette pour le petit-déjeuner et déjeuner. Panier du curé à gagner   .

Maison Saint-Michel Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 40 18 14 58 

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English :

L’événement Brocante du curé Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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