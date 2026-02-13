La constellation en Pixel, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

La constellation en Pixel Mercredi 29 avril, 14h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Le pixel art c’est quoi ? Venez revisiter des personnages de jeux vidéo et créer votre propre petit tableau pixelisé !

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Constellation 2.0 Atelier créatif