Informations pratiques

Saint-Savinien

Brocante du foot

Allée des soupirs Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Brocante organisée par le Football Saint-Savinien, avec restauration sur place, buvette et animations.

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Allée des soupirs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 19 54 61 footstsavinien@gmail.com

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English :

Flea market organized by Football Saint-Savinien, featuring on-site food, a refreshment stand, and entertainment.

L’événement Brocante du foot Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge