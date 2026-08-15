Brocante du foot Saint-Savinien
dimanche 16 août 2026 · Saint-Savinien
Informations pratiques
Saint-Savinien
Brocante du foot
Allée des soupirs Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Brocante organisée par le Football Saint-Savinien, avec restauration sur place, buvette et animations.
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Allée des soupirs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 19 54 61 footstsavinien@gmail.com
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English :
Flea market organized by Football Saint-Savinien, featuring on-site food, a refreshment stand, and entertainment.
L’événement Brocante du foot Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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