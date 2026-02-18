Brocante du lundi de Pâques Fussy

Brocante du lundi de Pâques

Bourg Fussy Cher

Début : 2026-04-06 08:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

2026-04-06

Cette année, un événement très attendu revient avec une édition particulièrement spéciale la brocante de Fussy célèbre ses 40 ans.

La traditionnelle brocante de Fussy fera son grand retour le lundi de Pâques, 6 avril 2026, pour célébrer les 40 ans de cet événement incontournable.

Conviviale et familiale, cette édition réunira près de 100 exposants, venus proposer bonnes affaires, trouvailles et objets variés pour le plaisir de tous.

Une restauration sur place permettra de profiter pleinement de cette journée festive et animée. .

Bourg Fussy 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 34 21

English :

This year, a long-awaited event returns with a particularly special edition: the Fussy flea market celebrates its 40th anniversary.

