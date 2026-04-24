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Brocante du port de Saint-Denis Saint-Denis-d’Oléron

Brocante du port de Saint-Denis Saint-Denis-d’Oléron samedi 8 août 2026.

Adresse : Port de Plaisance

Ville : 17650 Saint-Denis-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Denis-d’Oléron

Brocante du port de Saint-Denis

Port de Plaisance Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Organisée par l’Association des Plaisanciers du Port de Saint-Denis. Un incontournable.
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Port de Plaisance Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 91 59 

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English : Saint-Denis harbour flea market

Organized by the Association des Plaisanciers du Port de Saint-Denis. A must-attend event.

L’événement Brocante du port de Saint-Denis Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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