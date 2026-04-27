Saverne

Brocante du Rotary Club

Cosec des Dragons Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-11 00:00:00

fin : 2026-11-11 18:00:00

Date(s) :

2026-11-11

Le Rotary Club de Saverne organise sa traditionnelle brocante du 11 novembre au Cosec des Dragons !

Pour les inscriptions, contactez M. CRIQUI 06.08.32.64.63. .

Cosec des Dragons Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 36 50 84 brocante@rotarysaverne.org

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English :

L’événement Brocante du Rotary Club Saverne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région