Brocante du Rotary Club Saverne
Brocante du Rotary Club Saverne mercredi 11 novembre 2026.
Saverne
Brocante du Rotary Club
Cosec des Dragons Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-11 00:00:00
fin : 2026-11-11 18:00:00
Date(s) :
2026-11-11
Le Rotary Club de Saverne organise sa traditionnelle brocante du 11 novembre au Cosec des Dragons !
Pour les inscriptions, contactez M. CRIQUI 06.08.32.64.63. .
Cosec des Dragons Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 36 50 84 brocante@rotarysaverne.org
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English :
L’événement Brocante du Rotary Club Saverne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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