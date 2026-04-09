Brocante du Rugby Club Rugby Club Châtillon Châtillon-Saint-Jean

Châtillon-Saint-Jean

Brocante du Rugby Club

Rugby Club Châtillon Route de Saint-Paul Châtillon-Saint-Jean Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le RC Châtillon vous donne rendez-vous pour sa brocante annuelle le dimanche 21 Juin, une journée conviviale et pleine de bonnes affaires !

Venez chiner, vendre, et partager un bon moment en famille ou entre amis !

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Rugby Club Châtillon Route de Saint-Paul Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 58 27 85 contact@rc-chatillon.com

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English : Brocante du Rugby Club

RC Châtillon invites you to its annual flea market on Sunday, June 21, for a fun-filled day full of bargains!

Come and bargain, sell and share a good time with family and friends!

L’événement Brocante du Rugby Club Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme