Brocante et braderie de livres à Ternay Ternay dimanche 5 juillet 2026.

Ternay

Brocante et braderie de livres à Ternay

34 Rue Saint-Père Ternay Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Les Amis du point lecture de Ternay vous invite à sa grande braderie de livres !

Brocante et braderie de livres à Ternay. Une centaines de livres bradés en tous genres (romans, polars contemporains, beaux livres…) Faites vos provisions pour l’été. .

34 Rue Saint-Père Ternay 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire amislectureternay@orange.fr

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English :

Les Amis du point lecture de Ternay invites you to its big book sale!

L’événement Brocante et braderie de livres à Ternay Ternay a été mis à jour le 2026-06-17 par OT de Vendome Territoires Vendomois