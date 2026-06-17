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Brocante et braderie de livres à Ternay Ternay

Brocante et braderie de livres à Ternay Ternay

Brocante et braderie de livres à Ternay Ternay dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : 34 Rue Saint-Père

Ville : 41800 Ternay

Département : Loir-et-Cher

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Ternay

Brocante et braderie de livres à Ternay

34 Rue Saint-Père Ternay Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Les Amis du point lecture de Ternay vous invite à sa grande braderie de livres !
Brocante et braderie de livres à Ternay. Une centaines de livres bradés en tous genres (romans, polars contemporains, beaux livres…) Faites vos provisions pour l’été.   .

34 Rue Saint-Père Ternay 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire   amislectureternay@orange.fr

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English :

Les Amis du point lecture de Ternay invites you to its big book sale!

L’événement Brocante et braderie de livres à Ternay Ternay a été mis à jour le 2026-06-17 par OT de Vendome Territoires Vendomois

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