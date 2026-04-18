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Brocante et fête du village Bonnières

Brocante et fête du village Bonnières

Brocante et fête du village Bonnières dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Rue de l’église

Ville : 60112 Bonnières

Département : Oise

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Bonnières

Brocante et fête du village

Rue de l’église Bonnières Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 07:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Brocante jeux de kermesse restauration buvette
Brocante jeux de kermesse restauration buvette   .

Rue de l’église Bonnières 60112 Oise Hauts-de-France +33 6 15 76 54 37  comitedesfetesdebonnieres@gmail.com

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English :

Flea market, fairground games, refreshments and refreshment stands

L’événement Brocante et fête du village Bonnières a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de la Picardie Verte

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