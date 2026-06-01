Brocante et Kermesse de la paroisse | Béthisy-Saint-Pierre Béthisy-Saint-Pierre
Brocante et Kermesse de la paroisse | Béthisy-Saint-Pierre Béthisy-Saint-Pierre samedi 20 juin 2026.
Béthisy-Saint-Pierre
Brocante et Kermesse de la paroisse | Béthisy-Saint-Pierre
Béthisy-Saint-Pierre Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Brocante et Kermesse de la paroisse à Béthisy-Saint-Pierre
Brocante et Kermesse de la paroisse à Béthisy-Saint-Pierre .
Béthisy-Saint-Pierre 60320 Oise Hauts-de-France +33 3 44 39 78 00
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English :
Parish flea market and fair in Béthisy-Saint-Pierre
L’événement Brocante et Kermesse de la paroisse | Béthisy-Saint-Pierre Béthisy-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-06-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme