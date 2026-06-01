Brocante et Kermesse de la paroisse | Béthisy-Saint-Pierre Béthisy-Saint-Pierre samedi 20 juin 2026.

Béthisy-Saint-Pierre

Brocante et Kermesse de la paroisse | Béthisy-Saint-Pierre

Béthisy-Saint-Pierre Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Brocante et Kermesse de la paroisse à Béthisy-Saint-Pierre

Brocante et Kermesse de la paroisse à Béthisy-Saint-Pierre .

Béthisy-Saint-Pierre 60320 Oise Hauts-de-France +33 3 44 39 78 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Parish flea market and fair in Béthisy-Saint-Pierre

L’événement Brocante et Kermesse de la paroisse | Béthisy-Saint-Pierre Béthisy-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-06-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme