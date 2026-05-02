Brocante et marché aux puces mensuel Place de Lattre de Tassigny Bergerac

Bergerac

Brocante et marché aux puces mensuel

Place de Lattre de Tassigny Autour de l’église Notre-Dame Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-11-01 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Chaque premier dimanche du mois, retrouvez une brocante et un marché au puces, Place de Lattre de Tassigny, autour de l’église Notre-Dame. .

Place de Lattre de Tassigny Autour de l’église Notre-Dame Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 67 50

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English : Brocante et marché aux puces mensuel

Every first Sunday of the month, you can find a flea market on Place de Lattre de Tassigny, around the Notre-Dame church.

L’événement Brocante et marché aux puces mensuel Bergerac a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides