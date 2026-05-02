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Brocante et marché aux puces mensuel Place de Lattre de Tassigny Bergerac

Brocante et marché aux puces mensuel Place de Lattre de Tassigny Bergerac

Brocante et marché aux puces mensuel Place de Lattre de Tassigny Bergerac dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Place de Lattre de Tassigny

Adresse : Autour de l'église Notre-Dame

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Bergerac

Brocante et marché aux puces mensuel

Place de Lattre de Tassigny Autour de l’église Notre-Dame Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-11-01 13:00:00

Date(s) :
2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Chaque premier dimanche du mois, retrouvez une brocante et un marché au puces, Place de Lattre de Tassigny, autour de l’église Notre-Dame.   .

Place de Lattre de Tassigny Autour de l’église Notre-Dame Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 67 50 

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English : Brocante et marché aux puces mensuel

Every first Sunday of the month, you can find a flea market on Place de Lattre de Tassigny, around the Notre-Dame church.

L’événement Brocante et marché aux puces mensuel Bergerac a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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