Brocante et marché aux puces mensuel Place de Lattre de Tassigny Bergerac
Brocante et marché aux puces mensuel Place de Lattre de Tassigny Bergerac dimanche 7 juin 2026.
Bergerac
Brocante et marché aux puces mensuel
Place de Lattre de Tassigny Autour de l’église Notre-Dame Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-11-01 13:00:00
Date(s) :
2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06
Chaque premier dimanche du mois, retrouvez une brocante et un marché au puces, Place de Lattre de Tassigny, autour de l’église Notre-Dame. .
Place de Lattre de Tassigny Autour de l’église Notre-Dame Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 67 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante et marché aux puces mensuel
Every first Sunday of the month, you can find a flea market on Place de Lattre de Tassigny, around the Notre-Dame church.
L’événement Brocante et marché aux puces mensuel Bergerac a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Goûters littéraires Médiathèque Bergerac 6 mai 2026
- Doolin’ Place Gambetta Bergerac 7 mai 2026
- Soirée en non-mixité Le Rocksane Bergerac 7 mai 2026
- Soirée May the Blues | Ben Jacobacci one man blues band Quai Cyrano Bergerac 7 mai 2026
- Balade guidée de Bergerac face au restaurant Le Bellevue Bergerac 8 mai 2026