Salon minéraux fossiles Salle René Coicaud Bergerac
Salon minéraux fossiles Salle René Coicaud Bergerac samedi 6 juin 2026.
Bergerac
Salon minéraux fossiles
Salle René Coicaud Route de la Brunetière Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez une grande variété de minéraux sous toutes leurs formes, et de divers provenances, aux multiples formes et couleurs, dont les scintillements illumineront les yeux des petits et des grands.
Des bijoux, certains faits mains par des artisans qui exposeront leurs productions, des cabochons, pendentifs, de la lithothérapie, et plus encore!!
Exposition et vente de:
– Minéraux de: France, Portugal, Maroc, Madagascar, etc…
– Fossiles de: France, Maroc, Madagascar, etc…
– Bijoux de créateur en pierres naturelles.
– Gemmes
– Bien-être
Entrée gratuite !
Parkings gratuits !
Exposants professionnels .
Salle René Coicaud Route de la Brunetière Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 27 19 94 universmineraux@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon minéraux fossiles
L’événement Salon minéraux fossiles Bergerac a été mis à jour le 2026-05-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Atelier coaching scénique Le Rocksane Bergerac 27 mai 2026
- Spectacle | Sellig Centre événementiel de Bergerac Bergerac 28 mai 2026
- Afterwork danses latines Rocksane Bergerac 28 mai 2026
- Festival Jazz Pourpre | 10h30 | Concert pédagogique NOVA QUARTET Auditorium Bergerac 28 mai 2026
- Festival Jazz Pourpre | 14h30 | Concert pédagogique NOVA QUARTET Auditorium Bergerac 28 mai 2026