Salon minéraux fossiles Salle René Coicaud Bergerac

Bergerac

Salon minéraux fossiles

Salle René Coicaud Route de la Brunetière Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez une grande variété de minéraux sous toutes leurs formes, et de divers provenances, aux multiples formes et couleurs, dont les scintillements illumineront les yeux des petits et des grands.

Des bijoux, certains faits mains par des artisans qui exposeront leurs productions, des cabochons, pendentifs, de la lithothérapie, et plus encore!!

Exposition et vente de:

– Minéraux de: France, Portugal, Maroc, Madagascar, etc…

– Fossiles de: France, Maroc, Madagascar, etc…

– Bijoux de créateur en pierres naturelles.

– Gemmes

– Bien-être

Entrée gratuite !

Parkings gratuits !

Exposants professionnels .

Salle René Coicaud Route de la Brunetière Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 27 19 94 universmineraux@outlook.fr

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English : Salon minéraux fossiles

L’événement Salon minéraux fossiles Bergerac a été mis à jour le 2026-05-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides