Brocante et portes ouvertes du moulin de Gribory, de l’église et du musée de l’école Le bourg de Châtelus, face a l’église Châtelus
Brocante et portes ouvertes du moulin de Gribory, de l’église et du musée de l’école Le bourg de Châtelus, face a l’église Châtelus dimanche 17 mai 2026.
Châtelus
Brocante et portes ouvertes du moulin de Gribory, de l’église et du musée de l’école
Le bourg de Châtelus, face a l’église Le Bourg Châtelus Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 06:00:00
fin : 2026-05-17 17:30:00
Date(s) :
2026-05-17
L’association <
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Le bourg de Châtelus, face a l’église Le Bourg Châtelus 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 88 42 48 sfgt.joyeux@orange.fr
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L’événement Brocante et portes ouvertes du moulin de Gribory, de l’église et du musée de l’école Châtelus a été mis à jour le 2026-04-12 par Vichy Destinations
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