Brocante et portes ouvertes du moulin de Gribory, de l’église et du musée de l’école Le bourg de Châtelus, face a l’église Châtelus

Châtelus

Brocante et portes ouvertes du moulin de Gribory, de l’église et du musée de l’école

Le bourg de Châtelus, face a l’église Le Bourg Châtelus Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 06:00:00

fin : 2026-05-17 17:30:00

Date(s) :

2026-05-17

L’association < > organise sa brocante de printemps le 17 mai 2026 avec portes ouvertes du moulin de Gribory, de son église et de son musée de l’école.

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Le bourg de Châtelus, face a l’église Le Bourg Châtelus 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 88 42 48 sfgt.joyeux@orange.fr

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English :

The association < > is organizing its spring flea market on May 17, 2026, with open doors to the Gribory mill, its church and its school museum.

L’événement Brocante et portes ouvertes du moulin de Gribory, de l’église et du musée de l’école Châtelus a été mis à jour le 2026-04-12 par Vichy Destinations