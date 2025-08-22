Les Faures PR n°28 Châtelus Allier

Les Faures PR n°28

Les Faures PR n°28 place de l’Église 03120 Châtelus Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours, sur les premières hauteurs de la Montagne Bourbonnaise, offre un panorama sur les plaines au nord et les montagnes au sud.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Les Faures PR n°28

This route, on the first heights of the Montagne Bourbonnaise, offers a panoramic view of the plains to the north and the mountains to the south.

Deutsch : Les Faures PR n°28

Diese Strecke auf den ersten Anhöhen der Montagne Bourbonnaise bietet einen Panoramablick auf die Ebenen im Norden und die Berge im Süden.

Italiano :

Questo percorso, sulle prime alture della Montagne Bourbonnaise, offre una vista panoramica sulle pianure a nord e sulle montagne a sud.

Español : Les Faures PR n°28

Esta ruta, en las primeras alturas de la Montagne Bourbonnaise, ofrece una vista panorámica de las llanuras al norte y de las montañas al sur.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme