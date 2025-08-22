La borne romaine PR n°29 Châtelus Allier
La borne romaine PR n°29 Châtelus Allier vendredi 1 mai 2026.
La borne romaine PR n°29
La borne romaine PR n°29 place de l’Église 03120 Châtelus Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
À travers un paysage de vallées profondes, ce circuit emprunte d’antiques voies de circulation de la région.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : La borne romaine PR n°29
Through a landscape of deep valleys, this route follows the region’s ancient traffic routes.
Deutsch : La borne romaine PR n°29
Durch eine Landschaft mit tiefen Tälern führt diese Route über alte Verkehrswege der Region.
Italiano :
Attraverso un paesaggio di valli profonde, questo percorso segue le antiche vie di comunicazione della regione.
Español : La borne romaine PR n°29
A través de un paisaje de profundos valles, esta ruta sigue las antiguas vías de tráfico de la región.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme