La borne romaine PR n°29 Châtelus Allier

La borne romaine PR n°29 place de l’Église 03120 Châtelus Allier Auvergne-Rhône-Alpes

À travers un paysage de vallées profondes, ce circuit emprunte d’antiques voies de circulation de la région.

English : La borne romaine PR n°29

Through a landscape of deep valleys, this route follows the region’s ancient traffic routes.

Deutsch : La borne romaine PR n°29

Durch eine Landschaft mit tiefen Tälern führt diese Route über alte Verkehrswege der Region.

Italiano :

Attraverso un paesaggio di valli profonde, questo percorso segue le antiche vie di comunicazione della regione.

Español : La borne romaine PR n°29

A través de un paisaje de profundos valles, esta ruta sigue las antiguas vías de tráfico de la región.

