Informations pratiques

Saint-Amans-des-Cots

Brocante et vide grenier

Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Samedi 22 août, brocante et vide-grenier de 8h à 16h, dans les rues de St-Amans-des-Côts.

L’emplacement est gratuit, il suffit de s’inscrire auprès de la mairie 05 65 44 86 19. .

Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 86 19

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English :

Saturday, August 22, flea market and yard sale from 8 a.m. to 4 p.m. in the streets of St-Amans-des-Côtes.

L’événement Brocante et vide grenier Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)