Brocante et vide grenier Saint-Amans-des-Cots
samedi 22 août 2026 · Saint-Amans-des-Cots
Informations pratiques
Saint-Amans-des-Cots
Brocante et vide grenier
Saint-Amans-des-Cots Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Samedi 22 août, brocante et vide-grenier de 8h à 16h, dans les rues de St-Amans-des-Côts.
L’emplacement est gratuit, il suffit de s’inscrire auprès de la mairie 05 65 44 86 19. .
Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 86 19
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English :
Saturday, August 22, flea market and yard sale from 8 a.m. to 4 p.m. in the streets of St-Amans-des-Côtes.
L’événement Brocante et vide grenier Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)