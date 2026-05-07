Saint-Amans-des-Cots

Viadène Raid Aventure

Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Pour cette 5ème édition du Viadène Raid Aventure, on reprend les mêmes, et on recommence !

Les 4 mêmes formats de course sont toujours là, mais avec des parcours 100 % inédits pour tout le monde.

Une chose est sûre, vous allez en prendre plein les yeux… et les mollets.

Au programme pour tout le monde du VTT, de l’orientation, du kayak, du trail et des surprises !

Raid des Bartasséjaïres

8 heures de course max.

A partir de 18 ans.

Par équipe de 2.

Raid des Caminaires

5 heures de course max.

Être né en 2012 ou avant.

Par équipe de 2.

Support de la finale régionale de Raid catégories Minimes, Cadets et Juniors

Raid des Gastadous

3 heures de course max.

Être né en 2014 ou avant.

Par équipe de 2.

Support de la finale régionale de Raid catégorie Benjamins

Raid des Pitchounets

2 heures de course max.

Être né en 2019 ou avant.

Par équipe de 2.

Equipes composées uniquement d’un majeur et d’un mineur.

Mais le Viadène Raid Aventure, c’est aussi une soirée conviviale autour de son marché de producteurs locaux. .

Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 6 83 08 87 94 animations.viadene@gmail.com

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English :

For this 5th edition of Viadène Raid Aventure, we’re taking the same approach and starting again!

L’événement Viadène Raid Aventure Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)