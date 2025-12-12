Départ pour le Spectacle de Flagnac

Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-07

Au départ de Saint-Amans-des-Côts, transport en autocar pour le spectacle de Flagnac la grande fresque vivante du pays rouergat, créée et interprétée par ses habitants. Lasers, images géantes, jeux d’eau, pyrotechnie…

Réservation obligatoire au 05 65 44 85 88 .

Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 85 88

English :

Departing from Saint-Amans-des-Côts, coach transport for the Flagnac show: the great living fresco of the Rouergat region, created and performed by its inhabitants. Lasers, giant images, water displays, pyrotechnics…

L’événement Départ pour le Spectacle de Flagnac Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2025-12-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)