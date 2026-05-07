Estivade paysanne Saint-Amans-des-Cots

Saint-Amans-des-Cots

Estivade paysanne

Gymnase de Sangayrac Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Bal, spectacle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

1ère grande Estivade paysanne samedi 13 juin au gymnase de Saint-Amans-des-Côts, de 18h30 à 2h00. Esprit des fêtes d’autrefois revisité. Repas aligot/saucisse, fromage, dessert. Grand orchestre de Tony Bram’s et spectacle cabaret Paris en scène .

Une soirée festive et gourmande aux portes de l’Aubrac !

Le comité des fêtes, sous l’égide de la Coopérative des Artistes Live (CODAL), vous invite à vivre l’événement 100 % Made in Aveyron.

➤ Un show grand format

Le grand orchestre Tony Bram’s (22 éléments, dont au moins 16 artistes sur scène) vous entraîne dans un univers musical complet pop, rock, disco, latino, funk, années 80.

➤ Spectacle cabaret “Paris en scène”

Par la compagnie Glossy Cabaret, une succession de tableaux visuels et raffinés, inspirés des grands cabarets parisiens costumes somptueux, plumes et danseuses de grand talent.

➤ Ambiance paysanne et conviviale

Vaches au bal, saucisses au feu, esprit des fêtes d’autrefois revisité, au cœur du Nord Aveyron.

➤ Menu du terroir

Aligot • Saucisse • Fromage • Dessert

➤ Tarifs

25 € (entrée + repas), 12 € (entrée seule)

➤ Réservation conseillée

05.65.44.86.19, 06.71.48.15.57, 06.09.82.26.05

➤ Le plus grand show d’orchestre avec spectacle présenté en Aveyron !

Venez danser, partager et célébrer l’été aux portes de l’Aubrac. 12 .

Gymnase de Sangayrac Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 86 19

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English :

1ère grande Estivade paysanne on Saturday June 13 at the Saint-Amans-des-Côts gymnasium, from 6:30 pm to 2:00 am. The spirit of the festivities of yesteryear revisited. Aligot/saucisse meal, cheese, dessert. Tony Bram’s big band and Paris en scène cabaret show.

L’événement Estivade paysanne Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)