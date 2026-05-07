Estivade paysanne Saint-Amans-des-Cots
Estivade paysanne Saint-Amans-des-Cots samedi 13 juin 2026.
Saint-Amans-des-Cots
Estivade paysanne
Gymnase de Sangayrac Saint-Amans-des-Cots Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Bal, spectacle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
1ère grande Estivade paysanne samedi 13 juin au gymnase de Saint-Amans-des-Côts, de 18h30 à 2h00. Esprit des fêtes d’autrefois revisité. Repas aligot/saucisse, fromage, dessert. Grand orchestre de Tony Bram’s et spectacle cabaret Paris en scène .
Une soirée festive et gourmande aux portes de l’Aubrac !
Le comité des fêtes, sous l’égide de la Coopérative des Artistes Live (CODAL), vous invite à vivre l’événement 100 % Made in Aveyron.
➤ Un show grand format
Le grand orchestre Tony Bram’s (22 éléments, dont au moins 16 artistes sur scène) vous entraîne dans un univers musical complet pop, rock, disco, latino, funk, années 80.
➤ Spectacle cabaret “Paris en scène”
Par la compagnie Glossy Cabaret, une succession de tableaux visuels et raffinés, inspirés des grands cabarets parisiens costumes somptueux, plumes et danseuses de grand talent.
➤ Ambiance paysanne et conviviale
Vaches au bal, saucisses au feu, esprit des fêtes d’autrefois revisité, au cœur du Nord Aveyron.
➤ Menu du terroir
Aligot • Saucisse • Fromage • Dessert
➤ Tarifs
25 € (entrée + repas), 12 € (entrée seule)
➤ Réservation conseillée
05.65.44.86.19, 06.71.48.15.57, 06.09.82.26.05
➤ Le plus grand show d’orchestre avec spectacle présenté en Aveyron !
Venez danser, partager et célébrer l’été aux portes de l’Aubrac. 12 .
Gymnase de Sangayrac Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 86 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
1ère grande Estivade paysanne on Saturday June 13 at the Saint-Amans-des-Côts gymnasium, from 6:30 pm to 2:00 am. The spirit of the festivities of yesteryear revisited. Aligot/saucisse meal, cheese, dessert. Tony Bram’s big band and Paris en scène cabaret show.
L’événement Estivade paysanne Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Amans-des-Cots (Aveyron)
- Soirée aligot saucisse musique Saint-Amans-des-Cots 19 juin 2026
- Départ pour le Spectacle de Flagnac Saint-Amans-des-Cots 25 juillet 2026
- Viadène Raid Aventure Saint-Amans-des-Cots 19 septembre 2026