Saint-Amans-des-Cots

Fêtes Musicales de l’Aubrac à l’église de Saint-Amans-des-Côts

Eglise Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Pour la 11e saison des Fêtes musicales de l’Aubrac, dont le thème est Musique en mouvement , venez assister au concert Destins de solitude dans l’église Saint-Amans-des-Côts.

DESTINS DE SOLITUDE

Ethel Smyth Sonate pour violon et piano

Paul Hindemith Sonate pour violoncelle et piano

Fanny Hensel Trio pour violon, violoncelle et piano

Interprété par Emeline CONCÉ, Anne LE BOZEC, Alain MEUNIER

Billetterie en ligne Fêtes musicales de l’Aubrac 2026 15 .

Eglise Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie fetesmusicalesaubrac@gmail.com

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English :

For the 11th season of the Fêtes musicales de l’Aubrac, whose theme is Music in motion , come and enjoy the Destins de solitude concert in the church of Saint-Amans-des-Côts.

L’événement Fêtes Musicales de l’Aubrac à l’église de Saint-Amans-des-Côts Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)