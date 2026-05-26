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Fêtes Musicales de l’Aubrac à l’église de Saint-Amans-des-Côts Saint-Amans-des-Cots

Fêtes Musicales de l’Aubrac à l’église de Saint-Amans-des-Côts Saint-Amans-des-Cots

Fêtes Musicales de l’Aubrac à l’église de Saint-Amans-des-Côts Saint-Amans-des-Cots mercredi 5 août 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 12460 Saint-Amans-des-Cots

Département : Aveyron

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Tarif : 15 Tarif de base plein tarif Tarif réduit

Saint-Amans-des-Cots

Fêtes Musicales de l’Aubrac à l’église de Saint-Amans-des-Côts

Eglise Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Pour la 11e saison des Fêtes musicales de l’Aubrac, dont le thème est Musique en mouvement , venez assister au concert Destins de solitude dans l’église Saint-Amans-des-Côts.
DESTINS DE SOLITUDE
Ethel Smyth Sonate pour violon et piano 
Paul Hindemith Sonate pour violoncelle et piano 
Fanny Hensel Trio pour violon, violoncelle et piano 

Interprété par Emeline CONCÉ, Anne LE BOZEC, Alain MEUNIER

Billetterie en ligne Fêtes musicales de l’Aubrac 2026 15  .

Eglise Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie   fetesmusicalesaubrac@gmail.com

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English :

For the 11th season of the Fêtes musicales de l’Aubrac, whose theme is Music in motion , come and enjoy the Destins de solitude concert in the church of Saint-Amans-des-Côts.

L’événement Fêtes Musicales de l’Aubrac à l’église de Saint-Amans-des-Côts Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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