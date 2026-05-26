Fêtes Musicales de l’Aubrac à l’église de Saint-Amans-des-Côts Saint-Amans-des-Cots
Fêtes Musicales de l’Aubrac à l’église de Saint-Amans-des-Côts Saint-Amans-des-Cots mercredi 5 août 2026.
Saint-Amans-des-Cots
Fêtes Musicales de l’Aubrac à l’église de Saint-Amans-des-Côts
Eglise Saint-Amans-des-Cots Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Pour la 11e saison des Fêtes musicales de l’Aubrac, dont le thème est Musique en mouvement , venez assister au concert Destins de solitude dans l’église Saint-Amans-des-Côts.
DESTINS DE SOLITUDE
Ethel Smyth Sonate pour violon et piano
Paul Hindemith Sonate pour violoncelle et piano
Fanny Hensel Trio pour violon, violoncelle et piano
Interprété par Emeline CONCÉ, Anne LE BOZEC, Alain MEUNIER
Billetterie en ligne Fêtes musicales de l’Aubrac 2026 15 .
Eglise Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie fetesmusicalesaubrac@gmail.com
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English :
For the 11th season of the Fêtes musicales de l’Aubrac, whose theme is Music in motion , come and enjoy the Destins de solitude concert in the church of Saint-Amans-des-Côts.
L’événement Fêtes Musicales de l’Aubrac à l’église de Saint-Amans-des-Côts Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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