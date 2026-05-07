Soirée aligot saucisse musique Saint-Amans-des-Cots
Soirée aligot saucisse musique Saint-Amans-des-Cots vendredi 19 juin 2026.
Saint-Amans-des-Cots
Soirée aligot saucisse musique
Saint-Amans-des-Cots Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Soirée organisée par les élèves du collège de la Viadène de l’atelier En route vers l’ailleurs à partir de 19h, place de l’église. Au menu aligot saucisse, fromage, dessert.
Venez manger et vous amuser !
Réservation avant le 15 juin enroute.ailleurs@gmail.com .
Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie enroute.ailleurs@gmail.com
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English :
Evening organized by Viadène middle-school students from the En route vers l’ailleurs workshop, starting at 7pm in Place de l’Eglise. Menu: aligot sausage, cheese, dessert.
L’événement Soirée aligot saucisse musique Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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