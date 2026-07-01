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AGENDA · Saujon

Brocante et vide-greniers de d’Art et Tradition en pays de Seudre (ATPS) Saujon

dimanche 26 juillet 2026 · Saujon

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
La Taillée Verte, Bords de Seudre
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Brocante et vide-greniers de d’Art et Tradition en pays de Seudre (ATPS)

La Taillée Verte, Bords de Seudre Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Brocante et vide-greniers de d’Art et Tradition en pays de Seudre (ATPS) sur la Taillée Verte.
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La Taillée Verte, Bords de Seudre Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 38 62 98 

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English :

Brocante and garage sale organized by d?Art et Tradition en pays de Seudre (ATPS) on the Taillée Verte.

L’événement Brocante et vide-greniers de d’Art et Tradition en pays de Seudre (ATPS) Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique

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