Informations pratiques

Saujon

Brocante et vide-greniers de d’Art et Tradition en pays de Seudre (ATPS)

La Taillée Verte, Bords de Seudre Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 06:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Brocante et vide-greniers de d’Art et Tradition en pays de Seudre (ATPS) sur la Taillée Verte.

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La Taillée Verte, Bords de Seudre Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 38 62 98

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English :

Brocante and garage sale organized by d?Art et Tradition en pays de Seudre (ATPS) on the Taillée Verte.

L’événement Brocante et vide-greniers de d’Art et Tradition en pays de Seudre (ATPS) Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique