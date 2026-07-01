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Soirée théâtre au train Gare Touristique Saujon

lundi 27 juillet 2026 · Gare Touristique · Saujon

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Gare Touristique
Adresse
3 Chemin Vert
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Soirée théâtre au train

Gare Touristique 3 Chemin Vert Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 17:30:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Soirée théâtre au train au départ de la Gare du Train des Mouettes à 17h30.
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Gare Touristique 3 Chemin Vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Train theater evening departing from the Train des Mouettes station at 5:30pm.

L’événement Soirée théâtre au train Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique

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