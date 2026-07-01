Soirée théâtre au train Gare Touristique Saujon

Informations pratiques

Saujon

Soirée théâtre au train

Gare Touristique 3 Chemin Vert Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 17:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Soirée théâtre au train au départ de la Gare du Train des Mouettes à 17h30.

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Gare Touristique 3 Chemin Vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Train theater evening departing from the Train des Mouettes station at 5:30pm.

L’événement Soirée théâtre au train Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique