AGENDA · Saujon
Soirée théâtre au train Gare Touristique Saujon
lundi 27 juillet 2026 · Gare Touristique · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Soirée théâtre au train
Gare Touristique 3 Chemin Vert Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 17:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Soirée théâtre au train au départ de la Gare du Train des Mouettes à 17h30.
.
Gare Touristique 3 Chemin Vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Train theater evening departing from the Train des Mouettes station at 5:30pm.
L’événement Soirée théâtre au train Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique
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